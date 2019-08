WordPress voudrait forcer la MàJ automatique des sites tournant sur des versions antérieures du CMS Afin de renforcer la sécurité d'Internet dans son ensemble 8PARTAGES 14 0 Les développeurs derrière le système de gestion de contenu open source WordPress travaillent sur un plan visant à forcer la mise à jour automatique des versions antérieures du CMS vers des versions plus récentes. L'objectif de ce plan est d'améliorer la sécurité de l'écosystème WordPress et de l'ensemble de l'internet, les installations WordPress représentant plus de 34% des sites Web.



Les versions officiellement prises en charge n'incluent que les six dernières versions majeures de WordPress, qui sont actuellement toutes les versions comprises entre v4.7 et v5.2. Le plan consiste à mettre à jour automatiquement les anciens sites WordPress, à partir de la version 3.7, vers la version actuellement prise en charge minimale, à savoir la version v4.7.



Le processus de mise à jour automatique des versions non sécurisées ressemblerait à ceci:



Une publication d'un article sur wordpress.org/news pour informer le plus tôt possible des mises à jour à venir. Une date spécifique pour les mises à jour ne sera pas connue à ce stade, mais ce sera au moins 6 semaines dans le futur. les version 3.7.30 à 4.6.15, qui:

Autorisent les administrateurs à désactiver les mises à jour automatiques majeures en cliquant sur un simple bouton. Envoient un e-mail à tous les administrateurs / éditeurs de site pour leur demander de passer à la version la plus récente et les informer que leur site sera automatiquement mis à jour à la version 3.8 dans un avenir proche s'ils ne se désabonnent pas. Il renverra à une documentation plus détaillée, et inclura un lien sur lequel ils peuvent cliquer pour se désinscrire. Ils seront avertis des conséquences de la désinscription sur la sécurité. Les éditeurs ne pourront pas installer directement la mise à jour, mais ils pourront contacter les administrateurs qui le peuvent. Ajoutent une notification d’administrateur dans wp-admin , contenant des informations similaires à celles de l’e-mail. L'avis sera visible par tous les utilisateurs du site. Tester les mises à jour automatiques de 3.7 à 3.8 sur les sites de test et apporter les améliorations nécessaires au système de mise à jour automatique.

Une modification nécessaire consisterait à envoyer un e-mail au propriétaire du site si la mise à jour automatique échoue et si elle est restaurée à la version 3.7. L'e-mail doit être un avertissement fort, leur indiquant que leur site ne peut pas être mis à niveau vers une version sécurisée et qu'ils doivent procéder à une mise à jour manuelle et immédiate immédiatement. S'ils ne mettent pas à jour, il est presque garanti que leur site sera piraté à terme. De même, si la mise à jour automatique échoue et que l'utilisateur est bloqué sur une version non sécurisée, un avis d'administrateur doit être affiché dans wp-admin avec un avertissement similaire au courrier électronique ci-dessus. Ceci remplacerait la bannière de pré-version de 3.7.30 décrite ci-dessus. Mettre à jour le manuel de base avec des détails sur le nouveau processus, afin que tout le monde sache déployer les mises à jour automatiques majeures. Publiez un document sur WordPress.org énonçant explicitement une politique de support afin d'éviter toute confusion.

Seule la dernière version majeure est officiellement prise en charge et garantie de recevoir les mises à jour de sécurité. Il n'y a pas de version LTS, et toutes les versions antérieures à la version actuelle sont EOL. Nous nous efforçons d’apporter des correctifs de sécurité aux 5 dernières versions majeures, mais aucune garantie n’est donnée, car cela n’est parfois pas réalisable. Il est fortement recommandé à tous de toujours utiliser la dernière version majeure. T-30 jours : Version 3.7.31, qui:

Envoie à tous les administrateurs du site et aux éditeurs un deuxième courrier électronique, semblable au premier, leur indiquant que leur site sera automatiquement mis à jour à la version 3.8 dans 30 à 45 jours, avec les instructions de retrait, etc. Mettre à jour la notification 3.7.30 wp-admin pour inclure la plage de dates de la mise à jour imminente. Inclure toutes les améliorations nécessaires au système de mise à jour automatique, comme décrit à l'étape 3. Déploiement des mises à jour automatiques par phases:

Le processus général consisterait à déployer sur un sous-ensemble de sites 3.7, puis d'attendre une semaine pour voir si des problèmes sont signalés. Si quelque chose d'inattendu se produit, le processus peut être interrompu afin de résoudre ces problèmes, puis redémarré. T-0 jours: déploiement sur 2% des 3,7 sites. T + 7 jours: Déploiement à 18% supplémentaires. T + 14 jours: déploiement sur les 80% restants. Si tout se passe bien, le processus peut être répété pour mettre à jour les sites 3.8 vers 3.9, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sites exécutent 4.7. Certaines des étapes peuvent être automatisées pour faciliter le processus à l'avenir.





Nous pouvons résumer les étapes de mises à jour automatique comme suit:

2% de tous les sites WP 3.7 seront mis à jour automatiquement vers WP 3.8

Après une semaine, 18% supplémentaires seront mis à jour automatiquement vers WP 3.8

Après deux semaines, 80% des sites WP 3.7 seront mis à jour automatiquement vers WP 3.8.

Les mêmes étapes que ci-dessus sont répétées cette fois-ci en migrant les sites de WP 3.8 à 3.9; WP3.9 à WP 4.0; etc.

L’équipe WordPress a déclaré qu’elle envisageait de surveiller ce processus de mise à jour automatique forcée à plusieurs niveaux pour détecter les erreurs et les ruptures de site. Si quelque chose ne va pas, la mise à jour automatique peut être complètement arrêtée.



Si seuls quelques sites individuels tombent en panne, ceux-ci seront rétablis dans leurs versions précédentes et le propriétaire en sera averti par courrier électronique.



« L'e-mail doit être un avertissement fort, leur indiquant que leur site ne peut pas être mis à niveau vers une version sécurisée et qu'ils doivent le mettre à jour manuellement immédiatement. S'ils ne le font pas, il est presque garanti que leur site sera piraté finalement », a déclaré Ian Dunn, un membre de l’équipe de développement WordPress.



Un premier plan de mise à jour automatique aurait fait des ravages sur Internet



Cela semble être une solution judicieuse, mais une proposition antérieure demandait à l'équipe WordPress de mettre à jour de force tous les anciens sites WordPress vers la version 4.7 à la fois.



Cette idée a été rapidement mise au rebut après une avalanche de réactions négatives de la part des propriétaires de sites WordPress qui ont averti que des millions de sites seraient tombés en panne avec des erreurs WSOD (écran blanc de la mort) causées par des incompatibilités entre les thèmes, les plugins et la nouvelle version de base de WordPress.



La mise à jour automatique forcée à plusieurs niveaux est le résultat du retour d'information et prend en compte les risques de casse de site.



En outre, l'équipe WordPress prévoit d'autoriser les propriétaires de sites à se désinscrire de ce processus de mise à jour forcée. L’équipe WordPress envisage d’envoyer des courriers électroniques aux administrateurs de sites Web et d’afficher un avertissement sévère dans les tableaux de bord des sites Web avant de lancer le processus de mise à jour automatique. Ces avertissements comprendront également des instructions de désinscription et seront affichés / envoyés au moins six semaines avant la mise à jour automatique d'un site.



« Ils seront avertis des conséquences du désengagement sur la sécurité », a déclaré Dunn dans un billet de blog. Pour le moment, les détails du processus de mise à jour automatique n'ont pas encore été finalisés.





Plus de 3% d'Internet utilise des sites WordPress obsolètes



Les versions antérieures à la version 3.7 ne seront pas mises à jour automatiquement car la version 3.7 est la version dans laquelle le mécanisme de mise à jour automatique a été inclus dans le CMS. Ces anciennes versions ne prennent en charge que les mises à jour manuelles et ne peuvent pas être mises à jour automatiquement. Les versions antérieures à la version 3.7 représentent moins de 1% de toutes les installations WordPress, donc ce ne sera pas un gros problème.



Les sites WordPress exécutant des versions de v3.7 à v4.7 représentent 11,7% de tous les sites WordPress, ce qui correspond à peu près à la dizaine de millions de sites. Cela représente environ 3% de tous les sites Internet, utilisant actuellement des versions extrêmement anciennes de WordPress. WordPress 3.7 est sorti le 23 octobre 2013, tandis que l'actuelle version "sûre" minimale, v4.7, a été publiée en décembre 2016.



L’équipe de sécurité WordPress a fait allusion à ce plan l’année dernière. Lors de la conférence sur la sécurité organisée par DerbyCon 2018, le responsable de l'équipe de sécurité de WordPress, Aaron Campbell, a déclaré que son équipe travaillait à « effacer l'existence des anciennes versions d'Internet ». C'est ce que cela signifiait.





La volonté de l'équipe de développement de WordPress de mettre à jour de force toutes les anciennes versions de CMS vers la nouvelle version s'explique par le manque de ressources humaines. Au cours des six dernières années, les développeurs WordPress ont porté chacun de ces correctifs de sécurité pour toutes les versions remontant à WordPress 3.7.



Bien que cela ait été faisable au début, à mesure que le CMS WordPress avançait, cela prenait de plus en plus de temps, car les développeurs WordPress devaient convertir le code PHP plus récent en un code compatible avec l'ancien code WordPress.



« C'était vraiment embêtant pour nous en tant qu'équipe de sécurité », a déclaré Campbell à propos de ce processus, l'an dernier à DerbyCon. « Mais c'est absolument la meilleure chose pour nos utilisateurs. Et parce que c'est là que nous établissons la mesure du succès, c'est ce que nous faisons. »



En faisant migrer tous les utilisateurs vers WordPress 4.7 (puis 4.8, 4.9, etc.), les développeurs leur facilitent également la vie, mais renforcent également la sécurité d'Internet dans son ensemble.



Actuellement, WordPress est le système de gestion de contenu le plus ciblé par des cybercriminels, principalement en raison de son adoption massive et de sa grande surface d'attaque. Réduire la surface d’attaque est le moyen le plus simple de lutter contre les réseaux de zombies de logiciels malveillants qui s’emparent des sites WordPress et les utilisent pour héberger des logiciels malveillants, faire du spam par SEO ou lancer des attaques par DDoS.



Source :



Et vous ?



Utilisez-vous WordPress ?

Si non, pourquoi ? Si oui, sur quel type de site ?

Sur quelle version êtes-vous ?

Si vous êtes sur une ancienne version pourquoi n'avez-vous pas fait la mise à jour ?

Que pensez-vous de cette décision de forcer les mises à jour des anciennes versions tout en permettant aux propriétaires de sites de se soustraire au processus ?

Votre site a-t-il déjà été victime d'une des nombreuses attaques qui ont ciblé le CMS ?



